La liste de mariage peut aussi être solidaire!

Si à l’origine, la liste de mariage était destinée à dresser la liste des essentiels dont les jeunes mariés avaient besoin pour démarrer leur vie à deux : de la vaisselle, des appareils électroménagers, de la décoration… Aujourd’hui, les temps ont changé et les tourtereaux ont bien souvent déjà fondé leur petit nid bien avant le mariage. Aujourd’hui, la liste de mariage n’a plus réellement de raison d’être… A la place, certains couples choisissent de récolter les dons des convives pour réaliser des souhaits : les leurs ou ceux des autres en optant pour une liste de mariage solidaire.

La liste de mariage solidaire, c’est l’occasion de partager le plus beau jour de sa vie avec des personnes qui sont dans le besoin. Médecins Sans Frontières propose aux jeunes (et moins jeunes) mariés de lancer une collecte de fonds à la place (ou en plus) d’une liste de mariage traditionnelle.

Pour se lancer dans la liste de mariage solidaire c’est très facile : elle se crée en quelques clics seulement sur le site de MSF. Il suffit ensuite de partager le lien avec vos invités par email ou sur les réseaux sociaux, les invitant à faire un don à Médecin Sans Frontières à la place de vous offrir des fleurs. Un montant à atteindre devra être défini au préalable et pourra être modifié en cours de route (à savoir que le montant minimum est de 10€ seulement).

Sur la page de votre collecte, vous allez pouvoir expliquer à vos invités pourquoi vous souhaitez partager le plus beau jour de votre vie avec des personnes dans le besoin plutôt que de recevoir de la vaisselle.

Sur la liste de mariage solidaire d’Alain et Espe, disponible sur le site de MSF, on peut lire ceci : "Chère famille, chers amis, Si nous célébrons notre mariage aujourd’hui, c’est également grâce à l’expérience vécue ensemble avec MSF en 2017, dans les bidonvilles de Nairobi. Nous y avons partagé nos valeurs et avons beaucoup appris grâce à nos collègues et à nos patients. Aujourd’hui, nous aimerions tous les soutenir, que ce soit au Kenya, au Congo, au Malawi, en Afghanistan, en France, ou partout où cela est nécessaire. Merci pour votre geste ! " Ce message est une belle invitation à la solidarité de la part de ces futurs mariés.