La liste citoyenne Kayoux se met temporairement en retrait du conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. "Il y a une forme d’épuisement sur laquelle on s’interroge"

La liste joue le jeu de la démocratie participative jusqu’au bout, mais vient d’en rencontrer les limites. L’engagement de ses électeurs s’essouffle, surtout depuis la crise sanitaire. Ils étaient de moins en moins nombreux à se brancher sur les assemblées participatives organisées en vidéoconférence. "Ce qu’on a sous-estimé par ailleurs, c’est le rythme et l’énergie pour faire face aux ordres du jour du conseil communal, reconnaît le conseiller communal. En dix jours, il faut se mobiliser et s’informer très vite. Cela aboutit à une forme d’épuisement sur laquelle on voudrait s’interroger aujourd’hui". Le politologue Vincent Jacquet (UNamur) le confirme cette forme de participation est loin d’être facile à mettre en œuvre : "Cela prend plus de temps, plus de travail, cela demande une organisation particulière et c’est parfois compliqué pour les listes locales".