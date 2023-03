"La lisière" de Niko Tackian : un polar sur fond de mythologie bretonne

Dans Matin Première, François Heureux reçoit le scénariste, réalisateur et romancier français Niko Tackian, venu présenter son nouveau livre La lisière.

Une voiture avec un couple et leur fils à l’arrière roule à travers le paysage lunaire des monts d’Arrée en Bretagne. C’est alors qu’un choc sous la voiture se fait sentir. Le père et le fils descendent dans un paysage lunaire, puis plus rien. La mère descend alors à son tour, ne trouvant rien quand soudain, une ombre apparaît : un homme avec une hache la poursuit. S’en suit alors une enquête pour tenter de retrouver son fils et son mari.

"J’avais envie qu’il y ait deux niveaux d’enquête, une enquête dans le monde réel de la gendarmerie avec un vrai personnage qui la mène, et puis une enquête dans le monde onirique qui est plutôt dans la tête d’une victime, la mère de famille." explique l’auteur.

Niveau polar, Niko Tackian n’en est pas à son coup d’essai. Que ce soit pour ses scénarios de série ou ses romans, il s’est toujours tourné vers ce genre qu’il affectionne. "C’est un genre qui est très ouvert, il y a tout type de polar, le polar historique, psychologique, le procédural… Il y a beaucoup d’auteurs qui peuvent s’exprimer de manière très différente donc ça me laissait de la liberté pour des histoires avec des tonalités différentes."

La lisière s’inspire aussi de la mythologie bretonne, notamment avec le personnage de l’Ankou, personnifiant la mort dans les légendes bretonnes. Niko Tackian se dit avoir été fasciné par la région des monts d’Arrée qui est un des endroits fondateurs de la mythologie bretonne.

La lisière est paru aux éditions Calmann-Lévy.