La limitation de l’impact de la fin du blocage partiel des loyers est adoptée

Le parlement bruxellois a validé vendredi par 48 "oui" et 26 abstentions (MR ; PTB et un des Engagés), la proposition d’ordonnance déposée par le PS en vue de limiter les effets potentiels de la fin du blocage de l’indexation des loyers de logements. Il n’y a pas eu de vote négatif.

L’ensemble des bailleurs bruxellois pourront à nouveau indexer leurs loyers à partir de samedi à Bruxelles. La proposition d’ordonnance de Martin Casier (PS), co-signée par des représentant(e) s de chacune des autres formations de la majorité empêche les propriétaires des passoires énergétiques qui avaient été concernés par la mesure temporaire de blocage de l’indexation de procéder à une double indexation de rattrapage.

Dans l’opposition, le MR s’est abstenu, Le libéral Vincent De Wolf a reproché au gouvernement d’avoir rattrapé sa propre erreur de l’an dernier mais "mal, trop tard et de manière amateur". Selon lui, la formule retenue sera source de litige.

Cette attitude a été critiquée par le député Martin Casier qui a fait observer que le MR avait voté en faveur d’un dispositif correctif similaire en Wallonie où le Mouvement Réformateur est dans la majorité. Le PTB, par la voix de Françoise Desmedt, a rappelé qu’avec le dépôt de sa proposition d’ordonnance rejetée vendredi, il aurait voulu aller plus loin en prolongeant tout simplement la mesure de blocage partiel en vigueur depuis un an.

La secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), avait proposé en vain une telle prolongation au gouvernement, mais au sein de celui-ci, l’Open Vld et DéFI s’y étaient opposés. Ils arguaient du fait que la mesure initiale avait un caractère exceptionnel dans le contexte conjoncturel de la crise énergétique et que les deux autres Régions du pays ont refusé de le faire. Comme les Engagés – sauf un -, la N-VA a voté d’autant plus favorablement pour la mesure correctrice que celle-ci est un copier/coller de celle adoptée en Flandre. La proposition visant à limiter, dans le même sens, les effets potentiels de la fin du blocage partiel de l’indexation des loyers de surfaces commerciales a quant à elle été adoptée à l’unanimité.