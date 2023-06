La limitation dans le temps des allocations de chômage fait-elle baisser le taux de chômage ?

La question est finalement celle-là : si l’objectif est de réduire le chômage structurel de longue durée, quelles sont les mesures les plus efficaces pour y arriver ? Car a priori, la limitation dans le temps des allocations de chômage n’est pas une fin en soi, mais un moyen de réduire le chômage.

Pour répondre, il faut d’abord bien comprendre quels profils ont les chômeurs de longue durée. "Bien souvent, les chômeurs de longue durée sont plutôt âgés et ont des compétences obsolètes par rapport à ce qui est demandé actuellement sur le marché de l’emploi", explique Muriel Dejemeppe. "On le remarque depuis les années 1950, affirme même Michiel Segaert, directeur adjoint du service statistiques de l’ONEM. C’est souvent le groupe le plus âgé qui est le plus dépassé par la technologie et donc qui est pénalisé sur le marché de l’emploi."

Les profils des chômeurs de longue durée ne semblent donc pas correspondre aux profils recherchés par les employeurs. "Les nouveaux emplois qui se créent sont souvent demandeurs de compétences plus récentes avec un minimum de compétences informatiques, même pour des emplois manuels, précise Muriel Dejemeppe. Donc les qualifications des chômeurs de longue durée ne répondent pas forcément au niveau de compétences demandées pour un métier en pénurie par exemple."

Pourtant, les régions sont chargées de former les chômeurs en les poussant notamment vers des métiers en pénurie. Mais Muriel Dejemeppe doute de l’efficacité de cette mesure. "En Wallonie, un chômeur sur deux n’a pas son diplôme de secondaire supérieur, avec probablement des failles dans la maîtrise du français par exemple. La formation à un métier ou une compétence sera donc très compliquée et je ne crois pas que ce soit une solution structurelle. Je trouve par contre qu’on doit encourager dès l’école les formations professionnelles et techniques, qui sont porteuses d’emploi et qui peuvent éviter à un jeune le chômage plus tard à cause d’une absence de diplôme."