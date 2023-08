La Ligue saoudienne "déterminée" à investir pour attirer d’autres stars

La Ligue saoudienne de football est "déterminée à être un succès" et "continuera à dépenser de l’argent" pour attirer certains des plus grands joueurs, a assuré l’un de ses hauts dirigeants, le Britannique Peter Hutton, jeudi.

"Je pense que les budgets sont en place depuis un certain nombre d’années et je ne vois pas cela ralentir. Je travaille dans le sport depuis 40 ans et je n’ai jamais vu un projet aussi grand et aussi déterminé à être un succès", a indiqué Hutton, ex-dirigeant de médias occidentaux (Eurosport, Eleven) et aujourd’hui membre du conseil d’administration de la Saudi Pro League.

Les clubs de cet État riche en pétrole ont récemment attiré plusieurs stars mondiales, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez, Jordan Henderson et Sadio Mané suivant les traces de Cristiano Ronaldo, arrivé fin décembre.

Ces transferts ont eu lieu malgré les critiques fréquentes qualifiant les dépenses somptuaires de l’Arabie saoudite de "sportswashing", une tentative de détourner l’attention de son bilan en matière de droits de l’Homme.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que la ligue saoudienne avait "complètement changé le marché". L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, craint que la fermeture tardive de la fenêtre de transfert en Arabie saoudite, trois semaines après la plupart des grands championnats d’Europe, n’ait un effet néfaste sur les clubs du vieux continent.

Hutton rétorque que ce n’est "pas nécessairement une mauvaise chose" si le football européen devait perdre un peu de son pouvoir, soulignant que les clubs saoudiens n’avaient encore dépensé qu’un quart ou un cinquième de ce que les clubs de Premier League avaient investi au cours de la fenêtre de transfert actuelle.

"Cela ne signifie pas nécessairement que l’Europe ne sera pas aussi forte dans le football à l’avenir", estime Hutton. "Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. C’est bien que le football ait de la force dans le monde entier". Et il est convaincu que le succès commercial suivra. "Quand Ronaldo a signé pour Al Nassr, nous avons soudainement eu un intérêt de la part des diffuseurs dans plus de 170 pays", souligne-t-il.