La Ligue francophone d'athlétisme : dans l'oeil du politique

Olivier Parvais et Paul Emile Chenois, administrateurs ayant dénoncé une série de faits posant question au sein de la LBFA. Depuis, ils font l'objet d'une demande de révocation par la direction de la ligue. Son président Thomas Lefebvre, mis en cause personnellement, ayant souhaité le renvoi pur et simple de ces administrateurs rebelles. A la demande de la Ministre des Sports, Valérie Glatigny, une entrevue a eu lieu entre les responsables de l'ADEPS et les administrateurs dénonçant des faits interpellants au regard de la bonne gouvernance de la fédération (par ex : placement en bourse de l'argent public, manque de transparence, convention avec une firme privée sans passer par un marché public,...). Le Président de la LBFA a également été entendu. Il en ressort peu d'avancées, la Ministre ne pouvant officiellement s'immiscer dans la gestion interne de la fédération. Les plaignants demandent au minimum qu'un audit externe puisse être réalisé au sein de la LBFA.