La Ligue des droits humains dénonce "le tournant orbanien" du gouvernement qui s’assied sur les décisions de justice

Edgard SZoc, le président de la Ligue des droits humains n’y va pas par quatre chemins. Pour lui, au terme de 2022, une question essentielle se pose quant à l’avenir des droits humains en Belgique. "Cette année ne constituera-t-elle qu’une parenthèse (désenchantée) ou marquera-t-elle l’amorce d’un basculement définitif ?", se demande le président de la Ligue des droits humains, dans les conclusions du rapport annuel. Et de se demander si "le tournant orbanien de la Vivaldi" constitue une "parenthèse" ou un "virage définitif".

Certes, rappelle-t-on à la Ligue, chaque année des "violations, des dérives, des procédures d’exception" sont dénoncées mais, écrit Edgar Szoc, "jamais elles n’avaient pris le tour systématique et assumé qu’elles ont pris cette année". "Jamais aucun gouvernement ne s’était assis avec autant de désinvolture sur autant de décisions de justice rendues par autant de cours et tribunaux. Jamais aucun exécutif ne s’était autant acharné à vider le terme d’"État de droit" de toute substance", constate le président de la Ligue des droits humains.

Et le parallèle avec le président hongrois Viktor Orban est alors fait. Avec des différences. Si le président hongrois "démet, remplace ou met à la retraite anticipée les juges dont l’indépendance lui déplaît", la Belgique, elle est "plus douce et plus hypocrite : on ne démet pas les juges, on s’assied sur leurs jugements", écrit Edgar Szoc. Et pour la Ligue des droits humains, c’est "un tournant inquiétant".