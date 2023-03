La Ligue de Battle MC's "PunchStation" se lance dans un événement en LIVE !

Beaucoup connaissent les fameuses vidéos de Rap Contenders qui font le tour de la toile et qui sont quelque part la suite des nombreux concours et Battle MC's de la fin des années 90 et du début des années 2000.

Néanmoins, il est important de noter qu'il existe de nombreuses ligues de MC's qui se donnent au max pour offrir une visibilité aux artistes qui pratiquent cet art parfois hélas oublié de certains rappeurs d'aujourd'hui.

La Belgique n'est bien entendu pas épargnée par cette vague de MC's qui en veulent et qui n'ont pour envie que de montrer leur Skills sur scène mais surtout devant leur opposant quelque soit la forme du Battle (pure improvisation, préparation du texte, ...).

P unch station a déjà plusieurs battles à son actif sous format Audio et/ou digital ainsi que de nombreuses vues sur leur PSLive 2 ! La liguea déjà plusieurs battles à son actif sous format Audio et/ou digital ainsi que de nombreuses vues sur leur chaine youtube . Punchstation annonce son premier événement en live : le

Au programme, 7 Battles réunissant des artistes belges et français mais aussi 5 juges dont Deparone de "Give me 5" et le rappeur qu'on ne doit plus présenter "Convok".

Aucun secret puisqu'on connaît le menu de la soirée bien alléchant d'ailleurs:

Fakir vs Marco

Arthmur vs Baboukas

AL vs Delice

Enfant du Mic vs Tarhass

VhS vs Pietino

Dc vs Strab

Tyzen vs Nico