La Ligue cardiologique belge lance des défis pour entretenir la santé du cœur

Du 24 avril au 5 mai 2023, la Ligue cardiologique belge proposera gratuitement trois types d’activité aux citoyens : des courts challenges à relever chez soi ou sur le lieu de travail, des sessions d’exercices et d’étirements ainsi que des astuces pratiques afin de bouger davantage.

Dans un communiqué de presse, elle invite les entreprises et les particuliers à s’inscrire sur le site web.

L’initiative, qui cadre dans sa campagne "Please Move for a Healthy Heart", vise "à montrer que l’exercice est simple, accessible et devrait faire partie intégrante du mode de vie de chacun d’entre nous". Plus qu’une activité sportive stricto sensu, il s’agit de mettre les corps en mouvement.