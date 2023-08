La ligue Braille emmène 12 enfants déficients visuels en stage dans la vallée de l’Ourthe

Cette semaine, la Ligue Braille emmène 12 enfants aveugles ou malvoyants en stage dans la vallée de l’Ourthe. Un stage pour découvrir de nouvelles activités de loisirs, de nouveaux camarades, mais aussi gagner en indépendance. Allier plaisir et apprentissages. « Pendant l’année, les enfants aveugles et malvoyants investissent énormément d’énergie dans l’apprentissage scolaire, ce qui se fait parfois au détriment des apprentissages de la vie quotidienne. Pour gagner du temps, certains parents ont tendance à faire les choses à la place de leur enfant : faire ses lacets, préparer les vêtements, mettre la table, etc. L’intérêt de nos stages, en plus de s’amuser, est de conquérir cette indépendance », explique Adeline Fischer, responsable du service d’accompagnement wallon. Les 12 enfants, âgés de 6 à 11 ans visiteront, notamment, Adventure Valley Durbuy, Houtopia, la ferme de la Planche, la ferme des Bisons ou encore le Bastogne War Museum. Ce mardi, les enfants se sont rendus à Durbuy pour une activité accrobranche. Ecoutez ce reportage.