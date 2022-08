La "ligne médiane" : une frontière fictive entre Chine et Taïwan remise en question par Pékin

"Avec le développement de leurs puissances économique et militaire, les autorités chinoises sont devenues beaucoup plus sensibles vis-à-vis des manifestations autonomistes de Taïwan et des soutiens internationaux dont bénéficie le gouvernement de l’île", explique Nicolas Gosset, chercheur au Centre d’études de sécurité et défense de l’Institut royal supérieur de défense. "Cela se marque notamment par le faible nombre de pays qui reconnaissent actuellement un statut spécifique à Taïwan et acceptent d’avoir des relations diplomatiques avec son gouvernement."