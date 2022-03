La ligne de bus express Gembloux-LLN-Wavre sera lancée le 19 avril: rapide et concurrentielle à la voiture, selon le TEC

Attendue de longue date, la ligne de bus express qui reliera Gembloux à Wavre en passant par Louvain-la-Neuve (et inversement) sera mise en service le 19 avril.

Le TEC Brabant wallon a acquis six nouveaux véhicules tout confort pour cette liaison stratégique. Et les horaires ont été pensés pour attirer un maximum de monde.

"Nous avons pas moins de vingt trajets aller et vingt trajets retour en semaine du lundi au vendredi, se réjouit Catherine Bes, directrice du TEC Brabant wallon. Et comme c’est une ligne sur laquelle nous comptons beaucoup, nous avons d’ores-et-déjà prévu des renforcements aux heures de pointe le matin et l’après-midi. Nous avons aussi prévu dix trajets aller et retour le samedi."

Plus précisément, il y aura donc un bus toutes les trente minutes en heure de pointe et un bus par heure en heures creuses, pendant toute l’année, du lundi au vendredi. Le samedi, il y aura un bus toutes les heures.