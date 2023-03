La ligne 96 Quévy-Bruxelles : la pire ligne de chemin de fer pour l’ASBL Navetteurs.be

La gare de Frameries est située sur la ligne 96 qui relie Quévy à Bruxelles-midi. La ligne 96 fait parler d’elle pour ses statistiques. Déjà depuis 2018, elle est la pire ligne pour navetteur.be. Marc Gérémie, membre de l’ASBL, nous confie : " Sur un mois et demi, si on compte les lignes aux heures de pointe, on avait accumulé 850 minutes de retard, sur des trajets qui durent normalement une heure, 1 heure 10. Depuis lors, la situation ne s’est pas améliorée."

Les chiffres officiels annoncent une ponctualité de 77% sur la ligne 96, du 1er au 23 décembre 2022. Un train sur 4 a plus de 6 minutes de retard. Mais ces chiffres ne tiennent pas compte de tous les incidents comme, par exemple, les trains supprimés. " Un train supprimé ne roule pas et un train qui ne roule pas ne peut être en retard ! " Les retards subis par les voyageurs sont bien plus importants parfois.