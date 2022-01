Le grand espoir du FC Barcelone, Ansu Fati, est à nouveau indisponible pour une longue période. L'attaquant de 19 ans s'est blessé au tendon proximal de l'ischio-jambier gauche lors du match de huitièmes de finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao (défaite 3-2). Il a dû renoncer à poursuivre la rencontre lors de la prolongation (95e), après être entré en jeu à la 61e minute.

Selon les médias espagnols, son rétablissement prendra au moins deux mois. Les médecins de Barcelone envisagent même une opération. "Dans les prochains jours, ils décideront quel est le meilleur traitement", a annoncé le FC Barcelone. Ansu Fati revenait au plus haut niveau. Il a très peu joué pendant plus d'un an en raison de multiples blessures au genou.