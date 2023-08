La licorne animal magique à la corne bienfaitrice

La licorne est un animal légendaire qui possède un corps de cheval, une crinière luxuriante et une corne unique sur son front. La corne de la licorne est souvent décrite comme étant magique et possédant des pouvoirs de guérison. La licorne est souvent représentée comme une créature noble et pure.

Les légendes entourant les licornes remontent à l'Antiquité, mais elles sont particulièrement présentes dans les contes médiévaux et les traditions européennes. Elles étaient considérées comme des symboles de grâce, de puissance et de virginité. La licorne est également un symbole de la royauté et est souvent associée aux vierges et aux princesses.