La licence est en poche mais les questions restent nombreuses autour du Standard version "777 Partners"

La vente du club de Sclessin sera alors officialisée et les nouveaux propriétaires, qui ont racheté 100% des parts du Standard, pourront enfin commencer à préparer la saison prochaine. Et ce n’est pas le travail qui manque. Josh Wander, cofondateur de 777 Partners, est en bien conscient. Il s’attaque à un vaste chantier, sur le plan organisationnel, financier et sportif. Ce qui devrait prendre un certain temps.

On ne connaît toujours pas la vision stratégique des nouveaux patrons. Quelle sera la place du Standard dans le réseau de club mis en place et qui devrait continuer à s’agrandir (des négociations ont été entamées pour le rachat du Red Star). Les contours du nouvel organigramme du club sont toujours flous. Ce dernier devrait être dévoilé d’ici la fin du mois avec la désignation d’un Président, d’un Directeur Opérationnel et d’un Directeur Sportif, sans savoir si un ancrage local sera conservé.

Les nouveaux investisseurs devront aussi stabiliser le club financièrement.

Enfin, au niveau sportif, Luka Elsner, qui a échoué dans sa mission, devrait logiquement céder sa place de coach. Reste à savoir qui sera l’heureux élu ?

L’effectif devrait également subir de profonds remaniements. On peut même parler de grande lessive avec le départ prévisible de nombreux joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes et par corollaire pas mal d’arrivées.

Bref, les prochaines semaines risquent bien d’être agitées en bord de Meuse.

777 Partners semble en tout cas désireux de redorer le blason, passablement terni, du club de Sclessin.