La librairie liégeoise La Parenthèse est mise en liquidation

Installée rue des Carmes depuis 1977, La Parenthèse est un lieu de référence pour de très nombreux liégeois. Spécialisée dans la littérature jeunesse mais aussi les jeux éducatifs, l’activité de cette librairie n’est aujourd’hui plus rentable. Pour éviter la faillite, ses actionnaires ont choisi sa mise en liquidation dans l’espoir de trouver un repreneur. Maître François Ancion en est le liquidateur. " Les difficultés de La Parenthèse s’expliquent notamment par la numérisation et d’autres habitudes d’achats, peut-être aussi par une certaine paupérisation du centre-ville et bien sûr il y a eu la crise sanitaire. Et donc, l’actionnariat s’est dit que La Parenthèse avait besoin d’un autre modèle, d’une nouvelle équipe pour prendre le relais et donner une nouvelle impulsion".

Et La Parenthèse présente plus d’un atout." Le premier c’est son nom, La Parenthèse, qui parle à tout le monde. Le deuxième c’est un personnel très qualifié, très attaché à son métier et qui représente une réelle plus value. Et le troisième est strictement commercial, c’est tout le listing clients qui comprend beaucoup de particuliers mais aussi beaucoup d’écoles et donc, le repreneur peut directement démarrer avec une clientèle importante déjà établie" poursuit François Ancion.

Une dizaine de travailleurs sous CDI et désormais en préavis, sont concernés par cette mise en liquidation. Les contrats qui arrivent à échéance ne seront pas reconduits. Pour l’heure, La Parenthèse est toujours ouverte au public mais si la librairie ne trouve pas repreneur d’ici la mi-février, il faudra se résoudre à liquider la marchandise et à cesser toute activité.