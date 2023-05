La libération d’Olivier Vandecasteele en échange d’un prisonnier iranien crée-t-elle un précédent ?

Ces prises d’otages ne devraient cependant pas s’arrêter selon l’enseignant. Celles-ci fluctuent en fonction des périodes : "Sous le président Hassan Rohani, c’était plus calme car c’était un pragmatique un modéré qui ouvrait les négociations avec l’Occident sur la question du nucléaire. On voit depuis l’élection d’Ebrahim Raïssi, un ultraconservateur, que ce sont les plus radicaux qui tiennent les rênes du pays et ils n’ont aucune volonté d’ouverture avec l’occident."

Actuellement, ils sont au moins une dizaine de ressortissants étrangers ou de binationaux à être emprisonné, victimes de cette politique mise en place par les gardiens de la Révolution.

Mis à part l’Iran, d’autres états autoritaires comme la Corée du Nord, le Venezuela et plus récemment la Chine et la Russie – avec l’exemple de la basketteuse américaine Britnney Griner - sont des adeptes de cette diplomatie de l’otage.

Pour contrer celle-ci, le Canada a été à l’initiative de la Déclaration contre la détention arbitraire dans les relations d’État à État, adoptée en 2021 et signée par 70 États.