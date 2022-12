La levure de bière, le nouvel ingrédient dans les alternatives végétales à la viande.

A terme, l'entreprise Yeasty, qui est parvenue à lever 1,4 million d'euros pour concrétiser son projet, prévoit d'utiliser son ingrédient star dans des alternatives végétales à la viande ou même pour enrichir l'alimentation pour sportifs et apporter sa contribution nutritionnelle à des œufs et des fromages végans. Le concept est gagnant à double titre : non seulement le bilan carbone des brasseries est réduit grâce à la revalorisation de la levure de bière restante, mais on peut aussi fournir une base protéinée plus saine aux consommateurs.

Aux Etats-Unis, la recette des steaks d'Impossible Foods avait en effet fait polémique il y a quelques années : le grand concurrent de Beyond Meat, qui fournit différentes chaînes de fast-food en alternatives végétales, utilise une levure génétiquement modifiée pour exprimer le gène de léghémoglobine du soja, donnant la couleur rouge mais aussi la saveur comparable à celle du sang.