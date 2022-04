La lettre déchirante du commandant des Marines ukrainiens au pape François : "C'est l'enfer sur terre (...) Sauvez les civils"

" Votre Sainteté, Pape François ! Je ne suis pas catholique, je suis orthodoxe. Je crois en Dieu et je sais que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Je n'ai pas vu vos appels au monde et je n'ai pas lu toutes vos dernières déclarations, je me bats depuis plus de 50 jours totalement isolé et je n'ai de temps que pour la bataille acharnée pour chaque mètre de la ville entourée par l'ennemi. Je suis un guerrier. Je suis un officier qui a prêté serment d'allégeance à son pays. Et je suis prêt à me battre jusqu'au bout. Malgré la force écrasante de l'ennemi, malgré les conditions inhumaines sur le champ de bataille, les tirs constants d'artillerie et de roquettes, et le manque d'eau, de nourriture et de médicaments. Vous avez probablement vu beaucoup de choses dans votre vie. Mais je suis sûr que vous n'avez jamais vu ce qui se passe ici à Marioupol. Parce qu'ici c'est l'enfer sur terre ", lit-on dans la lettre adressée par le Major Serhiy Volyna au Pape François et partagée sur Telegram.