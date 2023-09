"La lettre à l'éléphant", un texte éminemment prophétique de Romain Gary

Parce que la terre brûle et qu’il y a urgence à régénérer notre relation avec le monde, Musiq3 et Pascale Seys présentent la série podcasts "Si pas maintenant, quand ?", 22 lectures pour habiter la Terre et renouer avec l’ensemble du vivant. Une petite anthologie du vivant. 22 capsules proposées par Pascale Seys et Carine Bratzlavsky, et réalisées par Thierry Lequeux

Romain Gary est considéré comme l’auteur du premier roman écologique français avec Les Racines du ciel, qui paraît en 1956. L’auteur défend l’idée que sauvegarder la nature n’est pas un combat séparé de celui qui consiste à sauvegarder la nature humaine.

Romain Gary revient sur la nécessité de défendre la liberté de la nature conjointement à celles des hommes dans sa lettre à l’éléphant, publié dans le Figaro littéraire du mois de mars 1968. "Vous êtes notre dernière innocence", écrit Gary à l’éléphant. Pour lui, défendre la vie des éléphants et défendre les droits humains fondamentaux ne sont pas des combats différents.

Ce que l’idéologie meurtrière du progrès, le pragmatisme et l’esprit de conquête ont infligé aux animaux préfigure la destruction qui menace l’espèce humaine dans son ensemble.