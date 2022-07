La Lettonie rétablit le service militaire obligatoire : en Belgique, vers un "Service d'Utilité Collective"

En janvier, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder présentait son nouveau plan stratégique. L’objectif était de porter à 1,54% la part du PIB à l’armée belge plutôt qu’à 1% comme actuellement. Une décision qui devrait entre autres permettre de recruter 10.000 militaires et plusieurs milliers de civils (2.500 annuellement), de sorte à atteindre le chiffre de 29.000 militaires d’ici 2030.

"Avec le Plan STAR qui vient être approuvé en commission Défense, ce nombre de recrutements annuels va monter à hauteur de 2.800 militaires à partir de 2026. En parallèle, les recrutements de personnel civil et de contrats de premier emploi vont se poursuivre et accélérer afin d’atteindre une proportion entre 15 et 20% du personnel."

De nombreuses places sont déjà à pourvoir via le site www.mil.be.

Au début des tensions russo-ukrainiennes, la ministre a également annoncé octroyer un budget supplémentaire d’un milliard d’euros pour 2022, 2023 et 2024 afin d’augmenter à court terme le niveau de préparation et de réactivité de la Défense. "L’effort permettra de renforcer les stocks, la protection des soldats, le cyber et les communications", tweetait la ministre.