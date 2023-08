La "Let Them Theory" pourrait vous aider à améliorer vos relations au quotidien.

En réalité, la théorie du "laissez-les" n'est pas si nouvelle. Même si elle n'est pas cliniquement reconnue dans le domaine médical, elle reposerait sur des thèses psychologiques déjà existantes, comme l'explique le Dr Mort au magazine britannique. En effet, elle puise ses préceptes dans une psychothérapie appelée ACT basée sur "l'acceptation, le détachement, la pleine conscience et le responsabilité personnelle." Elle est réputée pour aider des patients à accepter leurs pensées et leurs sentiments sans jugement.

Néanmoins, au quotidien, nous sommes confrontés à des situations complexes où la théorie du "laissez-les" pourrait ne pas jouer en notre faveur. Dans un épisode de son podcast, Mel Robbins précise que la théorie du "Let Them" n'invite pas non plus à se laisser marcher sur les pieds. Elle explique : "Si quelqu'un fait quelque chose de dangereux ou s'il fait preuve de discrimination envers vous [ou quelqu'un d'autre], ne le laissez pas faire", a-t-elle déclaré. "Ce n'est pas le moment de lâcher les rames et de suivre le courant." L'experte ajoute également que cette théorie ne s'applique pas lorsqu'il s’agit de défendre ses droits.

La "Let Them Theory" est essentiellement destinée à lâcher prise lorsqu'il n'y a aucune emprise possible sur tel ou tel événement afin de ne pas dépenser de l'énergie et du temps pour rien et de minimiser ces sources de stress. Cela ne signifie pas, bien évidemment, qu'il ne faut pas agir lorsque la situation le permet.