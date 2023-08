La leptine : que faire lorsque l’hormone de la satiété est déréglée ?

La nutritionniste Chantal Van der Brempt vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la leptine, l’hormone de la satiété, celle qui vous dit quand votre corps est repu et qu’il faut arrêter de manger.

Notre appétit est contrôlé par l’équilibre entre deux hormones, l’hormone de la faim, la ghréline, qui ouvre l’appétit, et l’hormone de la satiété, la leptine qui envoie un signal à votre cerveau qui dit "vous êtes rassasié", afin que vous sachiez quand arrêter de manger.

Si votre corps produit correctement de la leptine, votre appétit restera sous contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque notre corps ne produit pas correctement cette hormone ?

Ne pas en produire assez est un problème, mais il arrive aussi d’en produire trop ce qui va aboutir à ce qu’on appelle de la résistance à la leptine c’est-à-dire que le cerveau arrête de recevoir le signal et donc arrête de provoquer la satiété. Dans les deux cas, on ne contrôle plus son appétit. Et dans les deux cas, le plan d’attaque pour résoudre cela est globalement le même.