La lèpre frappe une personne toutes les trois minutes dans le monde

La lèpre est connue depuis longtemps, elle est apparue 600 ans avant notre ère. Il y a un traitement mais pas encore de vaccin. Les firmes pharmaceutiques ne sont pas intéressées, selon Ludo Van den Kerckhove : "Alors que pendant la pandémie partout dans le monde les patients ne pouvaient plus être mobiles à cause du lockdown, nos équipes n’étaient pas autorisées à se déplacer. En Inde, par exemple, c’était vraiment dramatique. Les gens n’avaient plus de travail ni d’argent. Avec 50 euros on peut guérir un patient. Cette somme suffit pour le traitement de A à Z : pour détecter, tester, donner les médicaments et pour donner les soins par après".

La lèpre a disparu d’Europe grâce au développement économique.

Plus d’information sur Action Damien