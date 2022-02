La lenteur, un art de vivre ou une pratique sexuelle ? Leonard Cohen, Depeche Mode, les Eagles

Slow motion, c’est la quintessence du lent exprimé en image.

Le ralenti, cet effet spécial et spécifique au cinéma et à la télévision. Il y a plusieurs méthodes de ralenti : filmer un sujet en accélérant la cadence de prise de vues pour que le mouvement du sujet soit ralenti à la projection ou la prise de vue réalisé image par image, technique caractéristique de l’animation. Et puis tout cela se décline de manière hyper pointue, je pense aux ralentis sportifs, aux ralentis scientifiques. Le ralenti rend toutes choses plus poétiques, et rend la vie plus douce !