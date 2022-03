La légende noire de Carlo Gesualdo

A la mort du duc Alphonse II, vers 1597, Ferrare cesse d’être ce bouillonnant foyer créatif. Les artistes s’éloignent. Gesualdo retourne dans ses terres du sud, où il va mener une existence de plus en plus renfermée.

Il est alors peu apprécié, si ce n’est haï… et devient de plus en plus torturé et sombre. Il a aussi de plus en plus d’ennuis de santé. Asthme, migraines, terribles problèmes intestinaux…

C’est à cette époque qu’il compose les cinquième et sixième livres de Madrigaux, les plus pathétiques et peut-être les plus fascinants.

Sa vie intérieure se tourne alors vers un mysticisme violent et dramatique… Il tombe dans une dépression névrotique. Mal-être, psychisme dysfonctionnel, culpabilité, le mènent à des pratiques et des actes étranges et pervers.

Il mourra lors d’une séance de pénitence, sous les coups de fouets assénés par de jeunes hommes…

Force est de constater que Gesualdo est un être hors du commun, tant au sens social que psychologique. Une personnalité étrange, inquiétante, qui nous livre une œuvre musicale unique. Révolutionnaire par ses chromatismes torturés et audacieux, ses dissonances suaves et sensuelles, ses modulations imprévisibles, ses contrastes inouïs. Un langage musical bouleversant et excessif, tout en clair-obscur.

Il nous laisse 110 Madrigaux à 5 voix, un livre de Madrigaux à 6 voix parvenu incomplet, 2 livres de motets et un de Repons.