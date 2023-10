La légende Eden Hazard, ses propos sur Courtois, l'absence de concurrence : les confidences de Timothy Castagne

Les Diables Rouges se réunissent en ce milieu du mois d'octobre pour préparer deux rencontres qualificatives en vue de l'Euro 2024 : en Autriche vendredi et contre la Suède lundi prochain. C'est Timothy Castagne qui s'est prêté au jeu des activités médias ce mardi. Et les sujets ont été nombreux.

La fin de carrière d'Eden Hazard

"Au fond de nous-mêmes, on savait sans doute que ce moment allait arriver. C'est un peu triste car j’aurais bien voulu le retrouver sur le terrain, mais je suis content pour lui car il va pouvoir profiter un maximum de sa famille et se reposer. On aurait tous voulu le voir rejouer, mais c'est comme ça. C’était le capitaine, un très grand joueur. Pour l’équipe, à l’étranger, on se souvient de lui. C’était un exemple. Un capitaine qui n’avait pas besoin de parler beaucoup pour être respecté. Il faisait ce qu’il avait à faire sur le terrain. Il était toujours là pour aider, pour garder le ballon ou aller chercher une faute. C’est une légende en Angleterre. Un joueur incroyable et une personne incroyable. Comme joueur, il était au-dessus, il faisait ce qu'il voulait. Sans pression. Il faisait ce dont l'équipe avait besoin. En tant que personne, t'arrives en équipe nationale, t'es tout nouveau et un peu stressé... et il rigole avec toi donc tu es tout de suite relâché. Il ne se prend pas la tête. Tout le monde l’aimait bien pour qui il est en tant que personne, toujours en train de rigoler."

Son avis sur la situation liée à Thibaut Courtois

"Ce n’était peut-être pas le bon moment pour en parler car c'est juste avant deux matches. Thibaut est un grand joueur, le meilleur gardien du monde sans doute, il sera toujours important pour le groupe. Avec sa blessure, il doit récupérer à 100%. On verra après comment ça se passera. On est ouvert à un retour, ça ne dépend pas de nous. Le sujet viendra quand il viendra. Je ne me suis pas fait taper sur les doigts pour cette interview, mais ça ne sert à rien d’ajouter ce genre de choses pour l’équipe. Je ne veux pas rajouter du stress. On a parlé avec Thibaut, on va encore en parler. Est-ce qu’il m’en veut ? Il faut lui demander. Koen Casteels a fait des bonnes prestations. Il ne faut pas le comparer avec Thibaut. On a perdu Toby Alderweireld et ça se passe pas mal. On n’a pas encore eu un grand test contre une grande nation. En Allemagne, il y avait quelques changements chez eux. De notre côté, ça se passe bien, le système est clair."