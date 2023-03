La légende du grand homme gris : quelle est cette autre créature qui a terrorisé l'Écosse ?

En 1925 au Cairngorm Club à Abeerden, en Ecosse, se tient le 27ème congrès annuel de ce club d’éminences grises, célèbres et nombreuses. Fondé en 1887, il est la plus ancienne, la plus respectée aussi, des associations d’Ecosse. Il regroupe des scientifiques, passionnés de randonnée et d’escalade.

L’invité phare du jour est le professeur John Norman Collie. Un ponte reconnu depuis des années en ce qui concerne l’escalade et l’alpinisme. Le poids de l’âge chez lui se fait sentir, et l’homme, aujourd’hui, se sent prêt à révéler à ses confrères l’une de ses plus angoissantes expériences. Elle s’est déroulée en 1891. Cela fait plus de 30 ans qu’il garde le silence, de peur de passer pour un fou. Mais depuis lors, ce phénomène le hante et le suit à la trace.

Il pense que c’est le moment pour lui d’exorciser ce qui lui pèse depuis des dizaines d’années. Ses mots provoquent un séisme dans l'assemblée : alors qu'il escaladait le Ben Macdhui, deuxième plus haut sommet des îles britanniques, il aurait entendu des pas et des craquements impressionnants qui le pourchassaient. Il est persuadé d'avoir rencontré la créature légendaire de cette région brumeuse : l'Am Fear Liath Mòr, le Grand homme gris en gaélique écossais. L'effet est immédiat : ses paroles sont retranscrites dans la presse et la peur s'emballe dans la population. Rapidement de nombreux autres témoignages viennent alimenter cette théorie.

Ce mythe popularisé par le professeur Collie, sur la région la plus maudite du pays, est-il réel ou explicable scientifiquement ?