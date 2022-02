La légende des vampires du château de Farciennes

L’origine du mystère remonte au XIXe siècle, en 1851 pour être exact, quand on décide de démolir la vieille chapelle du château et le cimetière qui l’entourait. En évacuant des terres, l’outil de l’un des ouvriers heurta une surface solide, un cercueil.

Le bois de la boîte macabre céda sous les coups de pelles et apparurent alors des ossements. Ils constatèrent qu’il s’agissait de la sépulture de deux adultes et trois enfants… Probablement une famille.

Un premier détail troublant les frappa : la position de la tête des défunts n’était pas alignée dans le prolongement du corps.

Un deuxième détail, plus stupéfiant encore, leur glaça le sang : planté dans ce qui était autrefois la poitrine des victimes, se trouvait un gros clou, long de 68 centimètres et d’un poids de 2 kilos et demi.

Or, nous savons tous que cette pratique consistait à planter un clou dans le cœur des vampires pour éviter de les voir revenir hanter nos nuits. Cette technique a en effet été révélée dans les récits de vampires de l’écrivain anglais Bram Stoker, l’homme à l’origine du personnage de Dracula. Seulement voilà, ses histoires ne seront connues qu’à partir de 1897, soit presque 50 ans après les événements du château de Farciennes.

Comment expliquer ce phénomène on ne peut plus étrange ?

Nous avons découvert ensuite que ces cercueils appartenaient à la famille du propriétaire du château, le Comte Charles-Joseph de Batthyani de Farciennes, au XVIIIe siècle. Cette famille Batthyani de Farciennes était originaire d’Europe centrale et elle avait pour ancêtre un certain Vlad III, prince de Valachie, que l’on surnommait " fils du dragon ", ce qui en roumain se dit… Dracula.