La Légende de Zelda : quel compositeur se cache derrière la mythique bande sonore du jeu

La musique de jeu vidéo… C’est un univers qui a fait son chemin depuis les années 70. Si elle était considérée comme un genre mineur de la musique, la musique de jeu vidéo s’est depuis développée et a gagné en qualité, grâce aux progrès techniques et surtout à l’augmentation de la mémoire disponible. Très minimaliste à ses débuts, elle fait appel de nos jours aux grands orchestres symphoniques et à des compositeurs chevronnés.

Les bandes originales de jeu vidéo sont devenues au fil du temps de plus en plus sophistiquées, avec l’ambition d’améliorer l’expérience de jeu, en créant une ambiance propice au lieu et à l’histoire.

Certains compositeurs se sont fait un nom dans cet univers. C’est le cas du musicien japonais Koji Kondo, âgé aujourd’hui de 62 ans, et qui fut la première personne embauchée à temps plein par l’entreprise Nintendo pour travailler spécifiquement sur le son des jeux de la société. Considéré comme un artiste majeur du genre de, Koji Kondo est l’un des premiers compositeurs de musique de jeux vidéo. Il deviendra le musicien phare de Nintendo, travaillant dès le début, dans les années 80, sur deux jeux à la fois, dont les bandes originales ne seront pas seulement une référence pour l’éditeur mais pour toute l’industrie dans son ensemble : Super Mario Bros, en 1985, et surtout La légende de Zelda en 1986, bande sonore devenue mythique.

Au départ, les développeurs avaient dans l’idée de s’inspirer du Boléro de Ravel pour cette bande sonore. Mais la partition n’était pas encore tombée dans le domaine public – et pour ne pas avoir de problème de droits d’auteur – Koji Kondo a composé en dernière minute un thème original en se calquant sur le rythme du Boléro.

La série des Légendes de Zelda regorge de compositions fabuleuses illustrant parfaitement les sentiments ressentis par le héros Link, jeune guerrier au bonnet vert et à l’épée magique, qui doit sauver la princesse Zelda tout en explorant le monde. Koji Kondo est l’un des premiers compositeurs de musique de jeux vidéo et est considéré comme un artiste majeur du genre.