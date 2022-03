La légende brésilienne Rai sur le Gril : "Je me reconnais en Kevin De Bruyne"

" On a lancé la Fondation il y a plus de 20 ans et 25.000 enfants sont déjà passés par chez nous " explique l’ex-Capitaine de la Seleçao, de passage à Bruxelles à l’invitation du CEVIPOL (Centre d’Etude de la Vie Politique – ULB). " Notre but est de diminuer la violence et d’augmenter l’éducation : on travaille avec des éducateurs, des pédagogues, des psychologues et des assistants sociaux. On a créé nos propres formations et méthodologies dans nos deux centres, basés à Sao Paulo (NDLA : où Rai a grandi) et à Rio. Notre Fondation est reconnue par l’UNESCO et l’UNICEF… et l’Etat de Sao Paulo a même repris notre travail pour inspirer sa politique publique d’éducation et de sport : servir de cadre-modèle au politique, c’est le rêve de toute ONG ! Avant, il fallait faire 4 ans d’université au Brésil pour avoir un diplôme dans ce domaine car il n’existait que les études d’Education Physique pour encadrer des groupes sportifs. Aujourd’hui, les premières générations d’enfants passés chez nous… sont devenus les éducateurs d’aujourd’hui. Et on propage nos formations partout au Brésil pour que chacun soit autonome au niveau local. En France aussi, la Fondation a son antenne depuis 2002. "