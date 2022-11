La lecture non-linéaire : pourquoi et depuis quand existe-t-elle ?

Vous avez toujours rêvé de devenir le propre héros de votre roman préféré ? Michel Dufranne met à l’honneur la lecture non-linéaire dans sa chronique pour Le 6-8.

Comme son nom l’indique, la lecture non-linéaire permet aux lecteurs de parcourir un récit en choisissant leur propre chemin à travers l’histoire. Ce type de lecture est connu sous l’image de marque "des livres dont vous êtes le héros". Cependant, la narration non-linéaire n’est pas née avec cette dimension ludique. C’est au 19e siècle que les premières tentatives de ce type de récit sont apparues. Les précurseurs dans ce domaine ne sont autres que Borges et Queneau qui ont commencé à introduire cette narration dans leurs récits labyrinthiques.

De la littérature à la pédagogie

Il faudra attendre 1969 pour voir apparaître la dimension plus ludique de la lecture non-linéaire. Un père de famille va écrire des contes pour ses enfants en leur laissant commencer à la première page, mais à la fin de chaque section, ils auront le choix entre différentes actions possibles. Constatant que ses enfants étaient particulièrement friands de ses histoires, il décida de les faire publier. Seulement, les éditeurs étaient particulièrement frileux et il faudra attendre 1976 pour que ces écrits divertissants commencent à se répandre. A partir de 1976, ils vont devenir une source d’inspiration non pas pour le monde de la littérature, mais pour le monde de la pédagogie.

L’âge d’or des livres dont vous êtes le héros

C’est en 1980 que s’amorce l’âge d’or pour des livres dont vous êtes le héros avec Steve Jackson et Ian Livingstone. Il suffit au lecteur de feuilleter l’ouvrage pour se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’un simple livre conventionnel où l’on nous raconte une histoire avec un début et une fin, mais bien un livre où lui seul décidera du déroulement de l’histoire. Les possibilités de choix, l’intervention du hasard et les caractéristiques des personnages se diversifieront en même temps que le travail de construction et l’originalité des récits proposés. On verra ainsi ce type de récit se décliner sous plusieurs formes telles qu’au cinéma avec, par exemple, la série Black Mirror, mais aussi sous la forme de bandes dessinées.

