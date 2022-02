La leçon de courage de Maxime, atteint d'une cancer du sang très rare

Finalement, les examens révèlent ce qu’il n’a pas : la leucémie. Mais, une autre évidence s’impose, il va falloir procéder à l’ablation de sa rate. Au lendemain, de l’opération, le diagnostic tombe enfin : il a un lymphome rare de stade 4. Pour Maxime commence alors un long parcours, flirtant dangereusement avec la mort et sa pensée obsédante. Heureusement, il va construire des contre-feux car, désormais il connaît son ennemi. Il est prêt à mener une bataille dont les médecins seront les commandants et les infirmières ses officiers. Comme il l’écrit dans son journal de bord : " Nous commencerons par l’artillerie lourde (la chimiothérapie). Quand l’ennemi sera affaibli, on enverra les tireurs d’élite (les radiations) et enfin s’il est toujours là ; on lâchera la bombe atomique (la greffe de moelle osseuse)