La Lazio dompte l’Inter et inflige aux équipiers de Lukaku leur première défaite de la saison

La Lazio a dominé l'Inter de Romelu Lukaku dans le cadre de la troisième journée de Serie A. En tête à la pause (1-0), grâce à un but de Felipe Anderson de la tête, les Romains ont vu l'Inter égaliser par Lautaro Martinez mais ont eu de la ressource et grâce à un missile de Luis Alberto et une frappe subtile de Pedro ont repris l'avantage pour filer vers la victoire.

Bien trouvé au deuxième poteau sur un centre venant de la gauche, Felipe Anderson reprend le ballon d’une tête piquée qui finit au fond des filets d’Handanovic et place la Lazio aux commandes (40e).

L’Inter revient dans le match sur phase arrêtée au retour des vestiaires. Dumphries dévie de la tête et Martinez est à l’affut au petit rectangle pour rétablir l’égalité (51e).

Mais la Lazio n’a pas dit son dernier mot à domicile et reprend l’avantage à la 75e. Luis Alberto est trouvé en retrait et frappe en un temps. Sa frappe, légèrement prise de l’extérieur, prend la direction de la lucarne d’Handanovic qui ne peut qu’admirer. Les Laziales reprennent l’avantage.

Et la Lazio continue d’appuyer sur l’accélérateur. Pedro récupère un ballon qui traîne dans le rectangle, fixe son défenseur et enroule au deuxième poteau. La frappe est parfaite et donne une avance confortable aux Romains (84e).

Romelu Lukaku et l'Inter sont donc privés d'un 9/9 par la Lazio qui compte désormais 7 points.