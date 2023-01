Allumez le four sur 180°.

Coupez et pelez le butternut et les oignons en très fines tranches. Rincez et faites réduire les épinards frais dans une poêle avec un filet d’huile d’olive.

Dans un saladier, mélangez la sauce tomate avec la ricotta. Assaisonnez le mélange avec une pincée de sel et du poivre.

Réalisez la lasagne en alternant butternuts, épinards, oignons, les pâtes de lasagne et le mélange tomate/ricotta. Recommencez la même chose afin de former une deuxième couche. Terminez la lasagne par le mélange tomate/ricotta et le fromage râpé par-dessus.

Faites cuire la lasagne pendant 45-50 minutes.