La langue russe est-elle interdite par la loi ukrainienne comme l’affirme Sergueï Lavrov ?

Une mise à l’écart plus politique que démographique de la langue russe

Si les exceptions pour les langues minoritaires existent aussi dans le domaine de l’éducation, le débat est plus sensible en ce qui concerne la langue russe car elle n’est pas considérée comme telle. "Tandis que la loi garantit le droit de recevoir un enseignement général préscolaire et secondaire, dans une langue minoritaire ou de l’UE et dans la langue de l’État, ce n’est pas le cas pour le russe. Il a, par exemple, été supprimé du programme de la dernière année de lycée, désormais circonscrit aux cours de langue et de littérature", explique Carole Grimaud-Potter, qui est aussi la fondatrice du think tank Center for Russia and Eastern Europe Research de Genève.

Pourquoi ce traitement différencié pour le russe dans l’enseignement ?

“Le russe n’est pas inclus comme langue minoritaire, parce qu’il est en fait majoritaire dans la vie quotidienne au sud et à l’est de l’Ukraine", répond Dominique Arel qui poursuit : "La question pour l’État est d’inciter l’usage public de l’ukrainien car la meilleure façon est d’apprendre l’ukrainien au point de se sentir à l’aise pour le parler en toute situation".

En effet, héritiers de décennies d’appartenance à l’Empire russe, l’Est et le Sud de l’Ukraine sont encore russophones à 65% (à l’inverse de l’Ouest du pays, anciens territoires de l’Autriche-Hongrie et de la Pologne, où l’on parle ukrainien à 84,6%). Dans l’ensemble du pays, "tous les habitants sont bilingues, dans la mesure où ils comprennent les deux langues et peuvent les parler à divers degrés d’aisance", souligne Dominique Arel. A commencer par le président Zelenski lui-même.

