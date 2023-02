La langue française en fête : Verviers sera la "ville des mots" 2023

Chaque année, au printemps, La langue française en fête prend ses quartiers dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pendant une semaine aux alentours du 20 mars, Journée de La Francophonie, des activités festives telles que des ateliers d’écriture, des expositions ou encore des spectacles font vivre le français dans tous ses états.



Cette année, La langue française en fête se tiendra du 18 au 26 mars et se déclinera sur le thème du temps sous le slogan " Dis-moi dix mots à tous les temps ". Une " Ville des Mots " est également désignée lors de chaque édition : Verviers est la " Ville des Mots " 2023. Éprouvée en 2021 par la violence de l’eau sortie de son lit, elle se plaît aujourd’hui à relever le défi de ce rendez-vous annuel et convivial.



Verviers se mobilisera autour de ses différents acteurs culturels – centre culturel, bibliothèques, tissu associatif, milieu scolaire… – pour proposer une concentration d’activités ludiques, créatives et festives sur son territoire. Diverses animations socioculturelles (spectacles de rue, concerts, expositions, ateliers, promenades…) sont au programme. Des animations visuelles, graphiques ou plastiques seront également organisées au cœur même de la ville : banderoles géantes, affichage poétique, totem sonore, mur d’expressions, fresque…



Parmi la multitude d’évènements proposés, citons, notamment, le concert En fanfare de Raphaël D’Agostino Music qui marquera l’ouverture officielle de " Verviers, Ville des Mots ", et la découverte du parcours urbain à travers les installations poétiques, artistiques, monumentales et colorées disséminées au cœur de la ville.



Retenons que, pendant tout le temps de la Fête, les nombreux magasins vides, suite aux inondations, rouvriront joyeusement leurs portes pour offrir des lieux d’exposition éphémères au public.

Retrouvez le programme de "Verviers, ville des mots 2023" sur le site du centre culturel de Verviers.