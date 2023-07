La Lancia Delta Evo-e RX de Sébastien Loeb part en fumée dans les paddocks de Lydden Hill, aucun blessé à signaler

Le Français Sébastien Loeb (Special One Racing), actif cette saison en World RX, le Championnat du Monde de Rallycross, ne participera pas à la manche de Lydden Hill ce week-end : les deux Lancia Delta Evo-e RX de l'équipe française ont pris feu dans les paddocks du circuit anglais, et malgré l'intervention des pompiers, elles ont été complètement réduites en cendres.

"Ce matin, un incendie s'est déclaré sous la tente qui abritait nos deux voitures engagées en Championnat du Monde de Rallycross, a annoncé le Special One Racing, l'équipe de Guerlain Chicherit, dans un communiqué. Celles-ci n'ont pu être sauvées des flammes malgré l'intervention des pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer."

"La première nouvelle essentielle a été de savoir qu'aucun membre de l'équipe n'a été blessé, a réagi Sébastien Loeb sur les réseaux sociaux. Toutes mes pensées vont au team qui travaille sur ce projet avec tant de détermination et qui ont tout vu partir en fumée..."

Le Special One Racing ne sera évidemment pas en mesure de prendre part à la quatrième épreuve de la saison de World RX, programmée ce week-end à Lydden Hill. Et il est quasiment impensable d'envisager une participation de Sébastien Loeb et Guerlain Chicherit à l'épreuve belge du calendrier, qui aura lieu dans quinze jours (05-06/08) à Mettet.