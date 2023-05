La laine feutrée au centre d’un stage pour enfants organisé à Aywaille

De nombreux stages pour enfants sont proposés durant ces vacances de printemps. Depuis ce lundi, un stage centré sur la laine de mouton se déroule, par exemple, à Aywaille, dans le hameau de Septroux.

En 2009, Anne Pirnay y a lancé l’asbl Le Mouton Magique qui propose des activités autour de la laine feutrée pour adultes et enfants. Parmi ces activités, il y a les stages "Bergerie, nature et laine feutrée" qu’elle organise durant les congés scolaires de carnaval, de printemps et d’été. Des enfants à partir de 5 ans peuvent y participer en petit groupe.

"Je propose des ateliers "laine feutrée".", Anne Pirnay, "On peut feutrer la laine soit avec une aiguille et on obtient des petits éléments en volume. Par exemple, des petits animaux, des petits personnages, des superhéros. On peut aussi réaliser des choses en forme de tissu. Ça peut être un panneau décoratif, une pochette, un sac, un chapeau, des chaussons. La technique à l’eau permet d’éviter aux plus jeunes d’utiliser l’aiguille. Donc ça, c’est la base du stage. Mais en fait, il y a plein d’autres choses. Il y a le tissage, le tricot à la machine. Certains enfants parfois ont envie d’apprendre à tricoter. Ce qu’il y a de chouette, c’est qu’ils font tous des choses différentes, c’est un tout petit groupe de 8 à 10 maximum. Je peux me permettre de les suivre chacun dans leurs réalisations personnelles, quoi.".

Les activités ne se limitent pas au travail de la laine. "Il y a tout ce qui est jeux dehors, le nourrissage des animaux. On fait un peu le programme ensemble. Il est déjà arrivé qu’ils aient envie de récolter des orties pour faire de la soupe. On fait plein de choses, selon les envies du moment. Mais la base, ça reste la laine.", précise Anne Pirnay.