La laine de mouton pour réchauffer nos pieds et nos maisons

Dans leur bergerie paissent quelques moutons, des Ardennais Roux, une race locale rustique. Leur laine et celle d'autres élevages belges est lavée (à Verviers), peignée, puis transformée en rouleaux de feutre que ces artisans modèleront en plaids, sacs, paniers à bûches et donc aussi en semelles et tentures. "Depuis quelques mois, on a effectivement constaté une augmentation des commandes, surtout pour les tentures en feutre de laine" se réjouit Christian Knubben, de la société La Heid de Frenay. "La laine est thermorégulatrice, elle va isoler du froid en hiver et du chaud en été, elle joue également un rôle d'isolant acoustique car elle absorbe les sons. Concernant les semelles en laine, elles permettent d'isoler du froid et absorbent la transpiration"

Ces produits en feutre de laine sont notamment vendus dans des magasins bio en Belgique et en France.