"La Laeken Land", la nouvelle comédie musicale sur la monarchie belge !

Découvrez la comédie musicale relatant l’histoire de la monarchie belge, avec nos Rois, de Léopold I à Albert II, mais aussi, Fabiola et la Reine Mathilde.

Si vous aimez le cinéma, vous êtes peut-être allé voir en salles le dernier film de Steven Spielberg, "West Side Story", remake de la célèbre comédie musicale réalisée en 1961. Notre cinéma belge, qui sera célébré ce week-end lors de la 11e cérémonie des Magritte, a un formidable projet dans ce domaine : La Laeken Land.

Après "Le fantôme de l’opéra", "Hair", et "Mamma Mia", découvrez cette nouvelle comédie musicale belge de renommée mondiale, réalisée conjointement par les frères Dardenne et produite par les gaufres Suzy et coproduite par le département fiction de la RTBF.