La lacto-fermentation pour conserver plus longtemps

Voilà donc un moyen de conservation pas cher, bon pour la santé, mais aussi à très faible coût énergétique. Marie et sa famille sont déjà adeptes du zéro déchet. " La diminution de nos poubelles est facilitée par mon amour de la fermentation. De nombreux produits sont élaborés à la maison et ne demandent aucun emballage et aucun transport. C’est par exemple le cas du vinaigre, des nombreuses limonades que je réalise toutes les semaines avec des grains de kéfir. Nous n’achetons plus non plus de cornichons, le plus souvent produits en Inde, car je le remplace par des cornichons maison, mais surtout par plein de légumes lactofermentés comme des carottes, choux-raves ou oignons qui ont aussi ce petit goût acide une fois fermentés. "

Par ailleurs, la lacto-fermentation est une méthode de conservation vraiment écologique. Elle permet de stocker les légumes, très abondants à certains moments dans les potagers ! Cette méthode de conservation ne nécessite pas d’énergie, au contraire de la stérilisation qui demande de l’énergie fossile pour chauffer les préparations pendant une longue période. " La fermentation ne demande que de la patience ! "

" Tous ses petits pas nous amènent vers une alimentation plus saine et plus durable. Je ne peux que vous conseiller de suivre ce chemin vertueux ", conclut Marie.

Vous n’êtes pas encore convaincus ? Marie prodigue tous ses bons conseils pour réussir ses fermentations sur Instagram ou sur son blog, ainsi que des recettes. Vous pouvez également participer à ses ateliers, dispensés en ligne ou en groupe – chez elle ou en entreprise. Un livre avec une trentaine de recettes est également téléchargeable sur son site internet… Avant la sortie d’un livre papier d’ici la fin de l’année.