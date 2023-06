La Kényane Faith Kipyegon bat le record du monde du 1.500 m !

La Kenyane Faith Kipyegon a battu le record du monde du 1500 m vendredi soir à l'occasion du meeting de la Ligue de Diamant de Florence en Italie. Elle a couvert la distance en 3:49.11 et abaissé de 96/100e de seconde le précédent record (3:50.07) qui appartenait à l'Ethiopienne Genzebe Dibaba depuis le 17 juillet 2015 et le meeting de Monaco.

Le record personnel de Kipyegon avant la course était de 3:50.37, 2e chrono mondial absolu réalisé le 22 août 2022 à Monaco, et son meilleur chrono de la saison était de 3:58.57. Kipyegon, 29 ans, est double championne olympique (2016, 2021) et double championne du monde de la distance (2017 et 2022).