La KBR vous invite à sauver le patrimoine belge en ligne

La bibliothèque scientifique nationale — connue des francophones et des néerlandophones sous le nom KBR — a une mission bien précise : rassembler toutes les publications belges. Qu'il s'agisse de livre, de revue, de journaux, la bibliothèque conserve, gère et étudie un vaste patrimoine culturel et historique qui se renouvelle chaque année.



Mais à l'heure où la culture se dématérialise de plus en plus, il ne suffit plus de se concentrer sur les publications papier. “Les réseaux sociaux font aujourd’hui partie intégrante de notre vie quotidienne. Afin de mieux documenter ce patrimoine pour les générations futures, le projet BESOCIAL développe une stratégie durable pour l’archivage et la conservation des médias sociaux.”, a annoncé la KBR.



Il n'est pas possible d’archiver tous les médias sociaux belges, mais l'institution entend préserver une sélection significative de ce patrimoine. C'est dans cet ordre d'idée qu'elle a lancé lancé un avis de recherche, une invitation à “sauver les médias sociaux belges”. Vous pouvez vous y joindre en suggérant des comptes et des hashtags que vous considérez comme indissociables du patrimoine culturel belge et qui méritent selon vous d'être conservés par la KBR.



À titre d'exemple, des hashtags comme #BrusselsLockDown #mons2015 #doureuuuh #moulesfrites ou des comptes tels que @fetesdewallonie et @foirelivrebxl ont toute leur place dans le patrimoine culturel belge.

Vos suggestions peuvent avoir trait à des sujets d’actualité, des événements sportifs, des festivals, des commémorations, de la littérature, des minorités, des festivités, des régions géographiques, des musées, des événements artistiques, de l’alimentation, des monuments, des grèves, des médias, etc.

Attention : pour des raisons juridiques, la KBR ne prendra en compte que les suggestions liées aux réseaux sociaux Instagram et Twitter.

Au printemps 2022, l'institution présentera un tableau de bord des médias sociaux qu'elle aura intégré à son catalogue.

Pour suggérer vos coups de cœur, cliquez ici.