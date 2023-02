La Kazerne Dossin expose la persécution des homosexuels et lesbiennes sous le nazisme

L’exposition, initialement présentée à Paris par le Mémorial français de la Shoah en 2021, a été enrichie de contenus spécifiques à la Belgique et aux Pays-Bas. Elle s’appuie sur une riche sélection de documents pour la plupart inédits en Belgique.

Débutant par l’évocation des premiers mouvements homosexuels de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, elle aborde ensuite la persécution des homosexuels, principalement sous le régime nazi et dans un cadre européen. Elle présente néanmoins aussi un panorama des répressions dans d’autres pays, pour se terminer sur les questions de mémoire et de reconnaissance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’aux périodes les plus récentes.

L’exposition suit un fil chronologique et thématique, afin de brosser ces parcours de vie dans toute leur diversité et complexité.

Plus d’infos sur le site officiel de la Kazerne Dossin.