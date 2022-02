La Kalerie , une galerie d'art du Kiwanis pour remercier les artistes

Le Kiwanis et l'asbl " Kdolls-Marche " ouvrent une galerie d'art à Marche-en-Famenne, et l'inaugurent avec une exposition de peintures, dessins et calligraphies de Luc Templier. L'objectif du Kiwanis c'est notamment de mettre à l'honneur les artistes qui ont décoré les " Kdolls ", les petites poupées que le Kiwanis a amené dans les hôpitaux et qui ont donné naissance aux Kdolls par la suite. Le Kiwanis veut renvoyer en quelque sorte remercier ces artistes, remercier la ville de Marche et poursuivre son action auprès des enfants hospitalisés. Et le premier artiste à exposer dans la " Kalerie ", c'est le nom de la galerie, c'est le Marchois Luc Templier, un artiste aux multiples facettes. Romancier, calligraphe et plasticien. Luc Templier propose ses calligraphies et des œuvres très originales où il reproduit intégralement des romans ou autres œuvres littéraires en un seul feuillet ! Il propose aussi une série de peintures à l’huile, hommage à des grands peintres comme Léonard De Vinci ou René Magritte. Mais Luc Templier se fera un plaisir de vous guider au cœur de ses œuvres. L’exposition est ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 18h, jusqu'au 23 février et d'autres artistes sont suivront.