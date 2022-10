La K-pop règne désormais en maître sur la planète mode

Elles s'appellent Sana, Jisoo, Rosé, et Lily et créent l'hystérie à chacune de leur apparition en Europe, en Asie, ou aux Etats-Unis. Ce sont les stars des nombreux girls bands de K-pop, dont la popularité ne cesse de croître chaque année. Au-delà de leurs performances musicales, leur style unique et ultra travaillé fait l'unanimité sur les réseaux sociaux au point de susciter depuis des mois la convoitise des plus grandes maisons de mode.

Les groupes de K-pop sont partout dans la fashion sphère comme sur les Fashion Weeks, où elles dominent le front row.

En pleine Fashion Week de Paris, Loewe a annoncé avoir enrôlé le groupe sud-coréen Nmixx en tant que nouvel ambassadeur mondial. Tandis que la plupart des marques font appel aux services d'un membre de ces girls bands, la maison pilotée par Jonathan Anderson frappe un grand coup en s'offrant pas moins de sept stars de la K-pop, à savoir Lily, Haewon, Sullyoon, Jinni, Bae, Jiwoo et Kyujin. Et ce n'est bien évidemment pas la seule marque de luxe à avoir misé sur la popularité du genre musical pour toucher ses cibles de prédilection.