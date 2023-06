La Juventus négocierait volontairement son exclusion de la prochaine Conference League

Dans le viseur de l’UEFA pour un potentiel manquement au fair-play financier, la Juventus aimerait, d’elle-même, se retirer de la prochaine Conference League pour éviter toutes sanctions lors de participations futures à des compétitions continentales qui l’intéressent vraiment.

Seulement septième de Serie A à cause des dix points perdus en dans l’affaire des plus-values jugées artificielles (ndlr : sinon elle aurait fini 4e), la Juventus n’en a pas fini avec les affaires. En effet, l’UEFA surveille le club piémontais de très près et attend qu’il respecte le plan de redressement négocié pour entrer dans les clous du fair-play financier.

Menacée par de potentielles amendes et une possible interdiction de participation à une compétition européenne, la Vieille dame est sous pression. La Gazette dello sport a annoncé il y a quelques semaines que l’UEFA serait prête à se montrer plus clémente si elle venait à se retirer du projet de la Super League. Et une semaine plus tard, le club s’est bel et bien retiré officiellement du projet dans lequel il ne reste plus que le Real Madrid et Barcelone.

Qualifiée pour la Conference League, la Juventus ne tient pas cette troisième Coupe d’Europe en haute estime et ne verrait pas sa non-participation à la compétition comme un réel problème. Selon Tuttosport, la Vieille dame aurait même proposé à l’UEFA de se retirer de la compétition pour que sa situation soit réglée. Les discussions seraient en cours. Si cette exclusion venait à se vérifier dans les faits, la Fiorentina, huitième de Serie A, et finaliste de la dernière édition, devrait prendre sa place.